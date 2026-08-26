Un famoso conductor no pierde el tiempo y quiere seducir a Sabrina Rojas

La reciente separación de la conductora Sabrina Rojas y el exfutbolista José Chatruc causó una enorme sorpresa en el ambiente del espectáculo, sobre todo porque la pareja había oficializado su relación amorosa muy poco tiempo atrás tanto en medios de comunicación como en sus redes sociales. La ruptura se conoció a través de un sorpresivo comunicado que publicaron en sus cuentas de Instagram, un hecho inesperado que se asemejó a un baldazo de agua fría y abrió un nuevo escenario sentimental para la presentadora de Pasó en América.

Tras conocerse el quiebre de la pareja, diversos pretendientes volvieron a aparecer en escena para ganarse la simpatía de la conductora. Sin embargo, fue uno de sus compañeros de canal quien generó mayor asombro tanto en la propia Sabrina como en los demás integrantes de la señal de la calle Fitz Roy. Se trata del periodista Guillermo Favale, conductor del ciclo de la primera mañana de la emisora, cuyas intenciones románticas fueron dadas a conocer públicamente por su propio panelista de equipo, Daniel Fava.

En un informe emitido en el programa Pasó en América, se reveló el consejo que Fava le dio a su compañero durante un encuentro fuera del ciclo. En ese fragmento, el panelista le transmitió a Favale su complicidad y relató: "Estuve con Tartu en Polémica en el Bar y le comenté que vos estás esperando a que pase el tiempo, porque tenés decidido escribirle a Sabrina". El mismo panelista sumó precisiones sobre la estrategia del conductor y expresó: "Ya pasó una semana. Tiene que saber la gente de Pasó en América que él está dejando correr el tiempo porque se ve con alguna posibilidad de, por lo menos, un acercamiento".

Frente a esta revelación pública, el conductor de la primera mañana no se hizo el desentendido con la situación, aunque prefirió mantener la prudencia al respecto y afirmó: "Voy a esperar si no se recompone esa relación". No obstante, ante la insistencia de sus compañeros de equipo para que concrete un contacto directo, el periodista fijó un plazo sumamente concreto para enviar su mensaje y agregó: "El lunes que viene".

La repercusión en el piso de Pasó en América no tardó en llegar, y la propia Sabrina Rojas opinó de manera directa sobre la declaración de amor y las intenciones de su compañero de canal. Al analizar la situación, la modelo cuestionó de forma risueña la aparente falta de códigos en el entorno cercano de su ex pareja, recordando que tanto Favale como Fava presenciaron muy de cerca los inicios de su relación amorosa. Rojas declaró: "Pero esto no sé si tiene código porque ellos estaban ahí el día que estaba medio... ¡Estaban ahí, en las canchas de Pepe Chatruc!". Con asombro ante la situación, la presentadora de televisión reflexionó sobre los testigos del breve noviazgo y retrucó: "Ellos vieron todo. Fueron testigos de esos comienzos, de ese breve amor. ¿Cómo le caerá a Chatruc? Me sorprendió. Un día voy a tu programa, Favale".