Un famoso denunció que fue víctima de una estafa virtual: “Un infierno”

Lucas Bertero sufrió una estafa virtual el 7 de septiembre que derivó en compras no autorizadas, cuentas bancarias vacías, créditos millonarios generados a su nombre y amenazas directas. El conductor compartió su calvario en redes sociales, donde relató cómo su vida se transformó en una pesadilla a causa de un ataque digital muy creativo.

"El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla; fui víctima de una estafa virtual con modalidad nueva, muy creativa por cierto", escribió Lucas Bertero en su primer posteo. Los delincuentes manipularon sus datos personales, vaciaron sus cuentas y tramitaron préstamos sin su consentimiento, lo que le provocó pánico y angustia constante.

"¿Cómo es que cualquiera puede hacer lo que quiera con mis datos?", cuestionó el periodista. A pesar de la gravedad del hecho, Lucas Bertero logró salir adelante con el apoyo de su banco y la asistencia legal de los abogados Martín Leguizamón y Fernando Burlando, a quienes agradeció públicamente por el trabajo y la contención recibida.

"Hoy, volviendo a mi vida, necesito decir gracias a Martín Leguizamón, a Fernando Burlando por el gran trabajo y contención", expresó el conductor. Por su parte, el abogado Martín Leguizamón destacó la rapidez con la que se actuó junto a la entidad bancaria para otorgar tranquilidad al comunicador tras este grave hecho delictivo.

"Si les sirve mi experiencia, estén alerta siempre porque hay que pensar, lamentablemente, que a mí sí me puede pasar", concluyó Lucas Bertero. Este episodio refleja el avance de los fraudes digitales, aunque por el momento no se informaron precisiones sobre la cifra total involucrada en el delito.