Un famoso fue infiel, lo escracharon y le pidió casamiento para que lo perdone

La extensa relación de más de 30 años entre Mariela Prieto y Claudio "Turco" García inició una nueva etapa después del paso de ella por Gran Hermano Generación Dorada. Tras episodios de celos, ausencias en los estudios de televisión y la inasistencia del exfutbolista a la falsa boda organizada en el reality, ambos empezaron a recomponer su historia.

Durante la transmisión del programa de stream La Jugada, Mica Viciconte expuso audios que el deportista le envió a la exparticipante. En el primer mensaje, el exjugador intentó calmar las aguas al expresar: "Me pone muy feliz que sea tu momento. Ya lo hablamos. Vos jugaste desde adentro, yo desde afuera".

En esa misma línea, remarcó la solidez que mantienen en la cotidianidad: "Te acompañé siempre. Somos un matrimonio divertido. Tenemos nuestras idas y vueltas, pero nosotros somos felices. Así que lo importante es que vos disfrutes este momento".

El contenido del segundo audio incluyó un compromiso formal que causó asombro en el equipo de producción. "Por más que se enoje la gente, que sea un show, que sea un juego, el casamiento es sagrado. Y si me tengo que casar con vos, ya te dije, me voy a casar en el registro civil y después en una iglesia. Igual no me falta poco, ya lo sabés", afirmó el exfutbolista.

Frente al asombro de los presentes en la mesa, Mariela decidió aclarar el motivo por el cual nunca formalizaron legalmente a pesar de llevar más de tres décadas juntos, con hijos y nietos. "La que no se quiso casar nunca fui yo, ¿viste? Él muchas veces me ofreció casamiento", reveló la mediática.

A su vez, compartió un análisis sobre la huella que dejó el aislamiento y la forma en que modificó la perspectiva hacia sus seres queridos. "No cambiaría hoy nada de lo que sucedió. Las cosas por algo suceden", sostuvo sobre esa etapa. También destacó el acompañamiento de su entorno cercano al señalar: "Me di cuenta de los valores que tiene mi hijo. Me dijo: 'Mamá, vos brillá'".

Para concluir, Prieto evaluó lo que vendrá para el vínculo y la enseñanza que dejó la exposición. "También en replantearse a veces los temas de pareja y bueno, todo es constructivo. Quizás algunas cosas de nuestra relación íntima hubiera quedado truncado. Esto es para un bien", cerró la ex concursante, abriendo la posibilidad de dar la confirmación definitiva en el registro civil.