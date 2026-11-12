Un famoso fue internado de urgencia y su situación parece ser crítica

El mundo del espectáculo atraviesa horas de mucha inquietud tras conocerse el delicado estado de salud de Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez. El reconocido empresario teatral sufrió una serie de complicaciones físicas que motivaron su traslado de urgencia a un centro asistencial, luego de haber transitado semanas de intensa exposición mediática por su conflicto patrimonial con la artista.

La noticia fue confirmada inicialmente por el periodista Juan Etchegoyen y ampliada en el ciclo Bondi Live, donde detallaron los motivos de este ingreso hospitalario. "Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, está internado. Preocupa su salud. Aparentemente se descompensó y ahora está en observación haciéndose estudios de electrocardiogramas", informaron durante la emisión del programa.

En ese mismo espacio televisivo, el panelista Pepe Ochoa vinculó este cuadro médico con las recientes resoluciones legales y sentimentales del productor teatral. "Viene de días que no está bien, en el marco además de que arregló con Fátima la división de bienes. Puede ser que eso le haya jugado una mala pasada en lo emocional. Hace días tenía dolor en el pecho también", precisó el comunicador.

La gravedad del asunto radica en que el empresario tuvo que ser asistido en dos oportunidades dentro de un lapso muy corto de tiempo. A través de su cuenta oficial en la red social X, Juan Etchegoyen brindó mayores precisiones tras dialogar con el círculo íntimo del productor sobre lo ocurrido desde el pasado domingo hasta el martes 10 de noviembre.

"Viene de días difíciles. Me cuentan desde el entorno del empresario que tenía un fuerte dolor en el pecho y me dicen que se descompuso el domingo. Lo internaron, le dieron el alta y luego volvió a internarse este martes porque continuaba el malestar", explicó el periodista sobre la seguidilla de ingresos médicos que encendieron las alarmas.

Actualmente, el empresario permanece bajo estricto control profesional mientras se aguardan los resultados de los estudios cardíacos realizados tras esta doble internación en 48 horas. Por su parte, Juan Etchegoyen adelantó que continuará brindando novedades sobre la evolución clínica del productor para llevar claridad respecto a su recuperación.