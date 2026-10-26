Un famoso fue visto a los besos en un boliche engañando a su novia

El cantante Lauty Gram y la influencer Luchi Patrone decidieron poner punto final a su historia de amor según reveló la panelista Pochi desde la cuenta Gossipeame. Todo salió a la luz cuando el joven artista asistió a un boliche y protagonizó un episodio que dejó al descubierto su nueva situación sentimental. Según relató la periodista, "un grupito de chicas se encuentra en un boliche a un exnovio de la China Suárez, diría que el último después de Mauro Icardi. Entonces le dicen: ‘Che, no queremos sacar una foto con vos’, y le dice que no".

Ante la negativa y la sorpresa de las presentes, se generó un intercambio en el lugar. Sobre esa secuencia, la creadora de contenido detalló: "La chica le pregunta: ‘¿Por qué no te deja tu novia?’. Y dice: ‘No, ya no estoy más de novio’. Y al rato lo ven con una castaña a los besos en la pista".

La comunicadora aportó los datos clave sobre el estado de la pareja y concluyó: "Este cantante es Lauty Gram, ¿se acuerdan?, que estaba saliendo con Luchi Patrone, parecían que estaban de novio, pero esta relación llegó a su fin". De esta manera el romance que parecía marchar viento en popa llegó a su fin en la noche porteña, aunque por el momento la información no incluye una confirmación directa de los protagonistas.