Un famoso jugó a dos puntas en MasterChef y se reveló a quiénes sedujo

Edith Hermida rompió el silencio luego de las intensas versiones de romance con Sebastián Presta que surgieron durante las grabaciones de MasterChef. La conductora admitió que nota la atracción del comediante en el estudio y reveló la recomendación que le brindó Marcela Tauro al respecto. Además aprovechó para mandar al frente a Marixa Balli por entrometerse en este incipiente acercamiento tras recibir un obsequio del actor.

Al abordar las bromas e insinuaciones nacidas entre sus compañeros del programa, la periodista atribuyó la responsabilidad del coqueteo al humorista. "Él me coquetea a mí, me mira con deseo, yo me doy cuenta. A mí me da vergüenza a veces, no me gusta tanto, pero él gusta de mí. Me hace reír, que es importante", aseguró al confirmar la química de ambos detrás de cámara.

A su vez, la comunicadora contó que consultó el tema con una de sus colegas para analizar cómo encarar el asunto en esta etapa de su vida. "A mí Marcela Tauro me dijo que hay que cuidar la energía sexual y no estar regalando la flor a todo el mundo", confesó la panelista sobre el sabio consejo que recibió para manejar la situación con el artista.

Sin embargo, el acercamiento se vio empañado por un gesto del actor que despertó el enojo directo de la protagonista. "¿Pero sabés lo que hizo? Fue y le estuvo tirando onda a Marixa Balli, no da. Vino Marixa y me contó que Presta le había regalado un chocolate, a mí no me regaló nada", expresó con indignación al descubrir la maniobra de su compañero.

Sin guardarse nada, la presentadora cerró su descargo contra la ex bailarina recordando viejos conflictos del pasado con tono irónico. "Me tiene podrida Marixa Balli, no es la primera vez que se mete en mi estofado. Ya pasó esto en otro momento, hace muchos años", concluyó para dejar en claro su malestar por la inesperada intromisión en su historia amorosa.