El mundo del espectáculo vuelve a sumar una nueva historia de amor que involucra a Roberto García Moritán, un polémico protagonista de los últimos años a quien previamente se vinculó con figuras como Virginia Gallardo, Emily Deco y Priscila Crivocapich, con quien mantuvo un vínculo formal. Desde su separación oficial de Pampita en septiembre de 2024, el empresario fue relacionado sentimentalmente con numerosas mujeres, generando constantes rumores y confirmaciones en los medios. En esta oportunidad, la información fue difundida por la panelista Pochi de la cuenta Gossipeame durante su participación en el programa Puro Show, donde reveló detalles exclusivos sobre el presente sentimental del político.

La comunicadora expuso registros fotográficos que muestran a Roberto García Moritán junto a su nueva y atractiva pareja mientras regresaban de un viaje por Brasil, país al que él había viajado por motivos laborales relacionados con las elecciones de Lula Da Silva. Según detalló la fuente informativa ante sus seguidores, "me dijeron que está Roberto García Moritán, en la segunda fila, en lo que sería business, con una chica rubia", agregando que la joven en cuestión fue identificada como Solci Ildebran, quien se desempeña como modelo, trabaja en el rubro inmobiliario y es madre de una niña, además de contar con vínculos cercanos en el ambiente artístico.

La investigación periodística profundizó en los detalles del vínculo y señaló que Roberto García Moritán y Solci Ildebran estarían transitando una etapa de conocimiento mutuo tras compartir un viaje de ida y vuelta. La panelista destacó que "trabaja en lo que es el rubro inmobiliario. Se ve que Moritán ya no está más solo, está en pareja o conociéndose con alguien. Se deben estar conociendo, porque se fueron juntos, volvieron juntos. Es amiga de muchas personas famosas… Cami Homs, hay muchas que le ponen likes".

Asimismo, la panelista agregó que "ella es muy muy muy mona, bueno es modelo. Mucho más joven que Moritán. Cuando me pasó esto, yo no sabía quién era, me la puse a investigar en el Instagram y cuando veo su última publicación, tenía la misma campera, que tenía en estos videos, asi que parece ser que se está conociendo con esta chica". Por su parte, la periodista Fernanda Iglesias sumó comentarios ácidos sobre el presente del político al afirmar que "come bien Moritán eh, lo quiero gastar pero va muy seguido a LN+... sigue levantando con esa cara de nabo".