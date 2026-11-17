La última emisión de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe dejó un momento desopilante protagonizado por Marta Fort, Wanda Nara y Grego Rossello. Durante una charla distendida en las cocinas del certamen, la hija de Ricardo Fort decidió contar una intimidad que vincula directamente al humorista y que generó todo tipo de reacciones en el estudio.

La revelación surgió cuando la joven heredera relató cómo suele iniciar sus mañanas por culpa de las insistentes comunicaciones de su compañero de competencia. Sin ningún tipo de filtro frente a las cámaras, la participante lanzó: "Me despierto con un audio de Grego (Rossello) en bombita", dejando completamente atónita a la conductora del ciclo televisivo.

Ante semejante declaración, Wanda Nara reaccionó de inmediato con evidente asombro y repreguntó: "¿En bombita?", buscando entender el contexto de esos mensajes de voz. Lejos de achicarse, la influencer imitó el tono de voz del comediante para exponer el contenido exacto de las grabaciones que recibe en su teléfono celular.

Con mucho humor, la concursante reprodujo las palabras del actor frente a todos: "'Eh, Marta, ¿dónde estás? ¿Hacemos after? ¿Qué hacés, Marta? ¿Cómo va? ¿Dónde está el after?' Pero qué desubicado". La secuencia de preguntas nocturnas demostró la insistencia del participante por continuar la fiesta fuera del horario de grabación del programa.

Al escuchar la recreación de los mensajes, la presentadora del reality culinario no pudo contener la risa y lanzó una sentencia picante sobre el comportamiento del comediante. "Pero Gregorio está tirando tiros para todos lados", disparó la empresaria, dejando en evidencia las intenciones de conquista del humorista dentro del certamen.

De esta manera, la espontánea anécdota de la joven dejó al descubierto el particular desparpajo con el que el humorista se maneja en la intimidad. El divertido intercambio entre los protagonistas aportó una cuota de frescura y humor al programa gastronómico, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.