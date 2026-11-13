Un famoso le robó el trabajo a Damián Betular y hay escándalo en Telefe

La televisión argentina suma una fuerte novedad tras revelarse que Mauricio Asta sería el elegido para ocupar el lugar de Damián Betular en MasterChef Celebrity. Según informó el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, la producción del certamen gastronómico busca a un jurado con la misma chispa y sentido del humor que el reconocido chef. La salida temporal del actual integrante del tribunal responde a sus compromisos laborales previos para la temporada de verano, ya que se instalará en Mar del Plata para protagonizar la obra teatral Hairspray durante todo enero.

Semanas atrás, el propio pastelero había explicado que su participación en el espectáculo estaba acordada desde antes de que comenzara la actual edición del programa, aclarando que retomará su puesto habitual en febrero. Ante este escenario, comenzó una intensa danza de nombres para cubrir la vacante temporal en el estudio. Aunque el chef manifestó en su momento: “Me gustaría que venga Donato (De Santis) en algún momento… que venga alguien nuevo también está buenísimo”, los directivos prefieren apostar por una figura que nunca haya integrado el formato anteriormente.

Respecto a la búsqueda del canal, el comunicador adelantó los detalles de esta incorporación inesperada al asegurar al aire: “Me dieron un nombre en estos días que ya hizo el casting para esta temporada y que es un tapado porque nadie lo pensó. Es bomba. Este es el tapado del que nadie habla”. De esta manera, el panelista confirmó que las autoridades avanzaron rápidamente en las negociaciones para garantizar el dinamismo del programa durante el primer mes del año sin perder el carisma característico de su mesa evaluadora.

Finalmente, el conductor precisó los motivos por los cuales el exintegrante de otros ciclos de cocina lidera las preferencias de los productores frente a otros candidatos. En su descargo, señaló: “Me dicen que el jurado que pica en punta para reemplazar a Damián Betular es el pastelero Mauricio Asta”, y agregó sobre su audición previa: “Les encantó el casting que hizo cuando se buscaba el reemplazo de Donato. Se inclinaron por Maru Botana porque querían una mujer, pero Mauricio les encantaba, al punto que lo ven muy parecido desde lo que da frente a cámara al mismísimo Betu”.