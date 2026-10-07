Un famoso le "robó" la azafata a Guido Kaczka y se puso de novio

El cantante Rusherking y la modelo Stef Jegier decidieron confirmar públicamente su romance a través de las redes sociales. La pareja compartió una imagen juntos luego de un viaje a la costa, marcando así el inicio oficial de esta relación tras varios rumores.

Stef Jegier adquirió popularidad en la televisión por su desempeño como azafata en los ciclos de Guido Kaczka emitidos por eltrece. Actualmente trabaja como modelo, creadora de contenido y gestora de redes sociales, acumulando más de 100000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Las sospechas de este vínculo habían comenzado meses atrás a partir de coincidencias detectadas en viajes a Nueva York. Diversas interacciones virtuales e imágenes en las mismas locaciones alimentaron las versiones que finalmente la pareja terminó por ratificar.

Sobre la imagen publicada al finalizar el fin de semana, la joven escribió "El finde que necesitaba", dejando ver el buen momento que atraviesan. El musico por su parte viene de finalizar romances con celebridades como China Suárez y Ángela Torres.