Un famoso no tiene relación con sus hijos y así dio consejos de paternidad

El instructor de esquí Sebastián Graviotto sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de recomendaciones sobre paternidad y crianza infantil. A través de sus redes sociales, el ex de Juana Repetto explicó cuáles son los hábitos que considera fundamentales para cuidar a los chicos. En medio de las críticas que recibe por sus viajes de varios meses, el deportista dejó una contundente reflexión sobre la alimentación y el tiempo frente a las pantallas.

Durante su regreso a Buenos Aires, luego de una jornada de trabajo, Sebastián Graviotto volvió a quedar en el centro de la atención pública. Desde su cuenta de Instagram, publicó varios videos donde les habló directamente a los padres que lo siguen para promover hábitos saludables desde la infancia. El instructor remarcó que se debe evitar el consumo de azucares y golosinas para cuidar la salud de los menores.

“Si de verdad querés cuidar a un hijo arrancá por lo importante: el azúcar, que no coma golosinas, que no coma alfajores”, expresó Sebastián Graviotto al enumerar las pautas esenciales. En la misma línea, hizo hincapié en la importancia de ofrecerles alimentos reales, evitando productos congelados o ultra procesados. Además, recomendó reducir el uso de pantallas y fomentar los juegos al aire libre.

El instructor, que mantiene diferencias con su ex pareja sobre cómo cuida a sus hijos, destacó que los adultos deben dar el example con conductas cotidianas. “Que te vean entrenar, que te vean tomar agua”, señaló al detallar su perspectiva sobre la vida familiar. Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando reconoció que los menores no siempre apoyan sus restricciones alimentarias.

“Mis hijos me odian porque yo digo que McDonald’s es veneno, pero de grande yo sé que van a decir ‘mi papá es un capo, ¿te acordás cuándo papá decía esto?’”, lanzó Sebastián Graviotto con total seguridad. El instructor está convencido de que con el tiempo ellos comprenderán el motivo de sus decisiones y consejos. De esta manera, el mediático abrió el debate sobre la responsabilidad adulta en la crianza cotidiana.