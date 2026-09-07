Un famoso pasa por una crisis económica y se hizo delivery de Pedidos Ya

Thiago Medina dio a conocer que comenzó a trabajar como repartidor para una plataforma de entregas a domicilio. El joven atraviesa un periodo complejo en su vida personal debido a una denuncia por presunto abuso sexual presentada por su prima, además de su reciente separación de Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas, situación que lo impulsó a generar nuevos ingresos.

A través de un video donde se lo ve con la indumentaria de la empresa de logística, el exparticipante de Gran Hermano se refirió al contexto actual del mercado digital. "La situación de ser influencer está para atrás, así que me estoy yendo a hacer delivery", afirmó. En el mismo mensaje escrito agregó: "Ya saben, acá se trabaja". Tiempo atrás, cuando la pareja continuaba unida, la propia Celis explicó que habían acordado que ella saldría a trabajar mientras él permanecía en el hogar al cuidado de las niñas.

Actualmente, al residir en viviendas independientes, Medina debe asumir sus responsabilidades económicas para la manutención de las menores. "Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, me escriben acá. Estamos para atrás, gente, hay que laburar", remarcó al pedir a sus seguidores que lo contacten para realizar pedidos, al tiempo que aclaró que mantiene la realización de acciones publicitarias.

Asimismo, al aproximarse el primer aniversario del grave accidente que lo mantuvo internado en terapia intensiva durante varias semanas, el mediático analizó su presente. "Gracias a Dios puedo contarlo", reflexionó sobre aquel suceso, para luego concluir: "No estamos en los mejores momentos, pero tampoco en los peores".