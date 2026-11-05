Un famoso pidió que echaran a Karina Mazzocco de Telefe y hay escándalo

La reconocida periodista Karina Mazzocco ingresó a las cocinas del popular programa MasterChef Celebrity con una gran tranquilidad impulsada por los beneficios que le otorgaba haber ganado la medalla dorada. Aprovechando esa excelente ventaja otorgada por su rendimiento previo, la participante no solo organizó su propia estación de trabajo sino que también tuvo la posibilidad de colaborar de manera directa con sus distintos compañeros en medio de la competencia. Sin embargo, un tenso y divertido cruce derivó en una revelación totalmente inesperada que acaparó toda la atención de los televidentes durante la transmisión nocturna.

Todo comenzó cuando la conductora Wanda Nara le consultó inicialmente a Karina Mazzocco si prefería cocinar en la isla de Nazareno Casero o en la de Mike Amigorena para desarrollar su plato. Con total sinceridad pero algo dubitativa, la jugadora explicó que le daba exactamente lo mismo y terminó optando por la cocina de su colega Nazareno Casero. Ante esa elección, la famosa concursante lanzó en tono de broma que por ella no lo hubiese aceptado pero que en realidad la obligaban a tomar semejante decisión.

Minutos más tarde, la animadora del ciclo de cocina indagó un poco más sobre quiénes serían los tres compañeros a los que ella le permitiría utilizar el horno para sus preparaciones. En ese preciso instante, Karina Mazzocco comenzó a enumerar a Facundo Arana hasta que la conductora la interrumpió de forma inmediata preguntándole si acaso quería armar un show. Entre risas cómplices, la periodista se defendió asegurando que todos querían mucho a Facundo Arana dentro del certamen de cocina.

Cuando parecía que la dinámica avanzaba hacia otro tema gastronómico, el cantante Luck Ra sorprendió por completo a todos los presentes con una frase que alteró de inmediato el clima del estudio televisivo. Mirando fijamente a la participante, el artista lanzó sin filtros una sorpresiva declaración al aire. “Te quiero. No sabés lo que me arrepiento de haber levantado la mano cuando dijeron que querían que te vayas”, expresó Luck Ra frente a las cámaras.

Inmediatamente después de semejante revelación pública, el famoso pastelero y jurado Damián Betular reaccionó con una mezcla de risas y asombro ante la situación. Sin dudarlo ni un solo segundo, Damián Betular salió rápidamente al cruce para frenar los dichos del músico participante. “Pero cómo le vas a decir esas cosas, Facundo. Callate la boca”, exclamó indignado el exigente chef ante la atenta mirada de todos los presentes en el estudio.