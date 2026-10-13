Un famoso predijo una invasión extraterrestre vinculada a Donald Trump

Carlos Perciavalle sorprendió al público tras revelar una impactante predicción sobre un fenómeno astronómico y social sin precedentes en la Tierra. Durante su participación en un especial sobre objetos voladores no identificados en la emisión de Rosca Stream, el reconocido artista radicado en Uruguay aseguró que la humanidad vivirá una transformación radical e histórica a causa de los platillos voladores.

Según sus polémicas declaraciones en el programa digital, seres de otros planetas realizarán un avistamiento masivo a nivel planetario que cambiará las bases de nuestra sociedad actual. El comediante afirmó enfáticamente que "sobre fin de año y los primeros meses del año que viene van a hacer una aparición universal y el mundo será un antes y un después" en materia de contacto alienígena.

Dentro de sus argumentos más llamativos, el comediante vinculó de manera directa al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los encuentros del tercer tipo. Sobre el polémico mandatario estadounidense, el humorista expresó que "justamente una persona que no es de mi simpatía, Donald Trump, es uno de los principales contactos con los extraterrestres", aseverando además que "estamos rodeados de naves, hay mucha gente que no lo sabe y otra que no lo quiere saber".

El mítico intérprete rememoró sus impactantes experiencias personales en el famoso Cerro de la Luz, un sitio místico que visitó en reiteradas oportunidades para presenciar estos sucesos. En dicho entorno geográfico logró tomar fotografías exclusivas y sentir aproximaciones reales, sosteniendo que "al Cerro de la Luz he ido varias veces, he sacado fotos, he tenido contactos, casi como estamos teniendo nosotros ahora", argumentando que hay gente que ha tenido vinculación directa y que muchos prefieren ignorar esta realidad imperante.

A pesar de que durante varios años optó por mantener el silencio sobre sus avistamientos debido a los señalamientos de la gente, sintió que ahora era el momento preciso para romper el hermetismo. El protagonista recordó que "lo empecé a contar, pero como todo el mundo me arrancó a decir que estaba loco, dije: 'No lo cuento más'", entendiendo que el contexto global atraviesa una etapa crucial de concientización.

Finalmente, la estrella uruguaya remarcó que las intenciones de estas inteligencias superiores no son dañinas sino pacíficas para el bienestar humano general. Explicó que la meta primordial de estas entidades es erradicar por completo los conflictos bélicos, las armas nucleares y la desigualdad económica global, concluyendo que "lo que quieren los extraterrestres es un planeta en el que la gente viva en paz, en armonía, que esté bien repartido lo que haya que repartir: el alimento, las riquezas. Que no haya más armas ni bombas atómicas".