Un famoso puso en peligro su vida al meterse en un lugar muy peligroso

L-Gante volvió a estar en el centro de la escena tras protagonizar un arriesgado episodio que provocó gran revuelo. Elián Valenzuela sorprendió a su público con un video grabado en una enorme estructura metálica. El referente de la cumbia 420 se expuso a una maniobra al límite donde varias motos circulaban alrededor suyo a altísima velocidad.

Tras su sorpresivo alejamiento de MasterChef Celebrity antes del inicio del rodaje, Elián Valenzuela optó por compartir vivencias extremas con sus millones de fanáticos. El cantante no dudó en meterse al globo de la muerte para ver desde adentro la destreza de los conductores. L-Gante grabó inicialmente el show desde afuera y señaló que verlo así es una cosa.

Posteriormente Elián Valenzuela ingresó al centro de la jaula de hierro mientras los vehículos pasaban rozándolo. Un piloto filmó la escena con el teléfono de L-Gante, quien permaneció quieto durante la demostración. El artista publicó el material bajo el texto de las aventuras de Eliansito, pararse en el centro del globo de la muerte.

La imprudente decisión generó alarma inmediata en las redes debido al peligro real de sufrir un accidente fatal. Lejos de mostrar preocupación, Elián Valenzuela volvió a subir un mensaje en Instagram para dejar clara su postura sobre el desafío. L-Gante cerró la secuencia con la frase el que tenga miedo a morir que no nazca pa.