Un famoso reveló cómo le fue infiel a su novia con una ex Gran Hermano

El ex Gran Hermano Nacho Castañares decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre los encuentros que mantuvo con Romina Uhrig luego de que Coty Romero revelara esa historia en los medios. El mediático aclaró qué ocurrió con su excompañera del famoso reality show y expresó su total incomodidad por la difusión de un vínculo íntimo que había preferido guardar en privado.

En una entrevista concedida a Emilia Attias para Infobae, el joven explicó detalladamente que nunca se trató de un noviazgo formal entre ellos. Aunque prefirió evitar nombrar directamente a Romina Uhrig, aseguró que todos sus fanáticos podían entender perfectamente a quién se refería con sus palabras. "No fue un vínculo", señaló sobre aquella historia, precisando además que estuvieron "un par de veces" y que fueron "encuentros de otro tipo".

Toda esta polémica había salido a la luz a partir de las explosivas declaraciones de Coty Romero, quien contó que su expareja había tenido un acercamiento con la exdiputada. Al ser consultado sobre esa revelación, Nacho Castañares justificó el motivo por el cual decidió compartir esa información personal con ella en su momento.

"No es que me arruinó la vida. Se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad, entonces me parecía que yo no tenía nada que ocultar", afirmó. Para el ex Gran Hermano, el gran malestar estuvo directamente relacionado con que una charla privada termine expuesta de manera mediática.

Según sus propias palabras, siempre intentó cuidar ese perfil bajo para evitar opiniones ajenas sobre su intimidad. "Yo siempre me manejé así. Son cosas que no significan nada o que capaz la gente opina y no es para que opinen", sostuvo, dejando en claro su postura frente al revuelo causado.

Profundizando sobre cómo vivió la exposición, él consideró: "Son experiencias que yo elijo guardarlas y la verdad que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo. Estuvo de más".

En esa misma entrevista, Nacho Castañares también hizo un repaso de sus noviazgos formales con Lucila "La Tora" Villar y Coty Romero, dos relaciones que tuvieron enorme impacto mediático tras Gran Hermano. Sobre Lucila, recordó que representó su primer amor público y que eso le enseñó cómo funciona el ambiente del espectáculo.

Respecto a su noviazgo con Coty, contó que lo encontró en otra etapa vital tras permanecer soltero un largo tiempo, aunque volvió a enfrentar la mirada de los medios. "Fue como entender desde el inicio hasta el final que la gente hablaba, opinaba y se metía", indicó. Pese a todo, reconoció el valor de ambas historias al asegurar que "fueron relaciones que me marcaron, sin duda".