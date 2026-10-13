Un famoso tenista anunció en sus redes que será papá por primera vez

Diego Peque Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron la feliz noticia de que se convertirán en padres por primera vez. La pareja confirmó que espera una nena a través de una emotiva publicación en redes sociales a un año de su casamiento.

La modelo Eugenia De Martino compartió el anuncio en su cuenta de Instagram con imágenes íntimas y escribió "Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. VAMOS A SER PAPÁS". El extenista y su esposa posaron junto a sus perros.

En su mensaje dedicado a Diego Peque Schwartzman, Eugenia De Martino agregó "Todavía no podemos creer que este momento tan importante de nuestra vida haya quedado guardado así, con nuestra familia completa, los cinco juntitos. Algo tan nuestro que vamos a llevar toda la vida con nosotros".

La modelo continuó con palabras muy afectuosas dirigidas al deportista indicando "De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño". Ambos celebran este hito clave luego de haber construido un camino muy unido durante los últimos años.

Eugenia De Martino también expresó "Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz. No te imaginas cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá porque no tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo".

Para cerrar su publicación sobre la llegada de la niña, la joven sintetizó "Nos espera lo mejor del mundo". La serie de imágenes incluyó un video del ultrasonido, fotos de la panza, el test de embarazo positivo y prendas para la pequeña con los colores del club Boca Juniors.

La historia de amor entre Diego Peque Schwartzman y Eugenia De Martino comenzó en 2019 cuando los presentó el empresario Ricky Sarkany. Desde aquel momento compartieron múltiples viajes y vivencias que fortalecieron el vínculo de la pareja hasta el día de hoy.

En abril de 2024 Diego Peque Schwartzman le pidió matrimonio a Eugenia De Martino frente a la Torre Eiffel. Un año más tarde la pareja celebró su casamiento civil y un gran festejo en el predio Dok Haras situado en la localidad de Exaltación de la Cruz.