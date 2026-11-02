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Un famoso y el día que descubrió que su novia le fue infiel con Luis Miguel
POR REDACCIÓN
El ex Susano Alejandro Cupitó contó cómo descubrió que Andrea Estévez le fue infiel con Luis Miguel en 2013, con la ayuda de Laura Ubfal y Luis Ventura.
Todo comenzó un miércoles cuando Andrea Estévez le aseguró a Alejandro Cupitó que su padre la llevaría a una supuesta presencia en un boliche del interior provincial, tras lo cual él le ofreció llevarla pero ella respondió: “No, me lleva mi papá”.
Al día siguiente, Leo Montero reveló en televisión que la actriz había estado con Luis Miguel, lo que desató la inmediata investigación privada del conductor y su llamado a la periodista para consultarle: “Laura, ¿qué onda? ¿Es verdad esto?”, obteniendo como respuesta: “Sí. Me llegó de alguien de adentro”.
Alejandro Cupitó también le pidió a Luis Ventura que investigara los registros de vuelos nocturnos para verificar la coartada y recordó las ausencias de publicaciones en redes sociales durante esa noche tan particular.
El sábado siguiente, ella asistió al recital del artista mexicano mientras su pareja trabajaba y recibía mensajes sobre su cercanía con el cantante en el show, lo que lo llevó a admitir: “Me entré a descomponer”.
Angustiado por la situación, Alejandro Cupitó se dirigió a la residencia de Andrea Estévez y aguardó oculto detrás de un árbol hasta que ella regresó a las seis de la mañana.
Durante la tarde siguiente, el mediático confrontó a la modelo con datos precisos sobre sus horarios falsos y le exigió pruebas con la frase: “Mostrame los pasajes”, logrando confirmar la infidelidad cuando ella se negó argumentando falta de confianza.