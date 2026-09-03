Un feroz incendio en una finca preocupó a los vecinos de San Martín

Las llamas consumieron una extensa propiedad en inmediaciones de calle Rawson, frente al barrio SADOP y a poca distancia del Camping Municipal de San Martín. El fuego se propagó velozmente por sectores del predio que albergaban abundante vegetación seca, parrales abandonados y pastizales altos.

Las condiciones del tiempo jugaron un papel determinante durante la noche, ya que el viento procedente del sector sur y sudoeste impulsó las llamas y dificultó las maniobras de contención de las brigadas de emergencia.

La presencia de material combustible provocó la formación de múltiples focos activos de manera simultánea en el terreno. La mayor intensidad del siniestro se concentró en dirección al oeste, donde el fuego avanzó de forma directa sobre una hilera de palmeras.

Debido a la magnitud de la columna de humo y la fuerza de las llamas, el fenómeno resultó visible desde puntos distantes como la zona del macrocentro sanjuanino y el anillo de la avenida Circunvalación.

Para neutralizar el peligro, dotaciones de Bomberos de la policía junto a personal municipal articularon un despliegue con camiones hidrantes que se extendió por más de 10 horas. Los esfuerzos de las unidades se enfocaron en cercar el perímetro para impedir el avance del fuego hacia las arterias principales, propiedades colindantes y áreas pobladas. La cercanía del siniestro provocó zozobra entre los residentes del vecindario y las personas presentes en las áreas recreativas del camping.

Durante las maniobras se descartó la presencia de personas heridas y no se precisaron las causas que desencadenaron las primeras chispas. Los equipos permanecieron en la zona realizando labores de enfriamiento y guardia de cenizas para asegurar el terreno.