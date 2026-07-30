Un violento temporal azotó el sudeste de Brasil y dejó al menos cinco personas muertas tras el paso de un frente frío que generó ráfagas de viento de hasta 125 kilómetros por hora. El fenómeno afectó principalmente a Río de Janeiro y el estado de San Pablo, donde provocó importantes destrozos, cortes de energía y la interrupción de distintos servicios de transporte.

En Río de Janeiro, las ráfagas alcanzaron los 100 km/h y derribaron decenas de árboles, postes y estructuras. Dos personas murieron luego del derrumbe de un muro en el tradicional barrio de Santa Teresa, mientras que un pescador permanece desaparecido en la localidad costera de Tarituba.

En el estado de San Pablo, donde se registraron vientos de hasta 124 km/h, otras tres personas perdieron la vida. Dos de ellas fallecieron al ser aplastadas por árboles y un pescador murió tras el naufragio de su embarcación. Las autoridades desplegaron operativos de emergencia en las zonas más afectadas.

El temporal también provocó severas complicaciones en el transporte. Las tres líneas del metro de Río de Janeiro debieron suspender sus servicios durante varias horas, mientras que el aeropuerto Santos Dumont interrumpió sus operaciones por cerca de dos horas debido a las condiciones meteorológicas. Además, el puerto de Santos, el más importante de América Latina, paralizó temporalmente sus actividades.

Miles de usuarios quedaron sin suministro eléctrico y numerosos barrios permanecieron con calles bloqueadas por árboles caídos y escombros. Equipos de Defensa Civil y Bomberos continuaban trabajando para despejar las zonas afectadas y asistir a los damnificados.

Las autoridades brasileñas mantienen el estado de alerta ante la posibilidad de nuevas tormentas y fuertes vientos durante las próximas horas, por lo que recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.