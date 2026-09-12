Un violento temporal golpeó distintos puntos de Misiones y dejó una persona muerta, viviendas destruidas, familias evacuadas, árboles y postes caídos y serios inconvenientes en el suministro eléctrico. Uno de los sectores más afectados fue San Pedro, donde un agricultor de 42 años perdió la vida luego de que el fenómeno arrasara su vivienda.

La víctima fue identificada como Demecio Monteiro. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Misiones, el fuerte viento afectó una franja de unos 300 metros entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072, y Piñalito Sur.

La vivienda del agricultor fue destruida por el fenómeno y su cuerpo fue encontrado posteriormente en una plantación de yerba mate cercana. Además, otras cinco casas de la zona sufrieron voladuras de techos. No se reportaron heridos en esas viviendas.

El parte policial calificó inicialmente al episodio como un posible tornado, aunque esa caracterización meteorológica todavía no había sido confirmada oficialmente. El temporal también provocó cortes de energía y dificultades en las comunicaciones telefónicas.

Más de 210 familias asistidas en Eldorado

La tormenta también causó importantes destrozos en Eldorado. En apenas unos minutos se registraron intensas lluvias, fuertes ráfagas y caída de granizo de gran tamaño, que provocaron voladuras de techos, árboles derribados, postes y cables sobre las calles y sectores anegados.

Con el avance de los relevamientos, la cantidad de familias asistidas fue aumentando y durante la noche de este viernes superó las 210. Equipos municipales continuaban desplegados en distintos barrios para entregar materiales, remover árboles y recuperar los servicios afectados.

La zona oeste de Eldorado estuvo entre las más castigadas. Allí, árboles de gran porte derribaron postes y dañaron líneas eléctricas, mientras las cuadrillas trabajaban para restablecer el suministro.

El temporal también generó consecuencias en otras localidades. En San Antonio cayeron ocho postes de alta tensión junto a la Ruta Nacional 101, mientras que en Campo Viera siete personas, entre ellas tres niños, debieron ser evacuadas preventivamente por la crecida del arroyo Viera.