El universo del streaming y la creación de contenido tendrá su primer gran encuentro presencial en Argentina con la llegada de Generación, un festival que reunirá a algunas de las figuras digitales más importantes del mundo.

El evento se desarrollará durante tres jornadas, del 11 al 13 de diciembre, en BA Ferial (ex Costa Salguero), donde miles de fanáticos podrán encontrarse cara a cara con sus referentes favoritos.

Una de las grandes figuras confirmadas es El Rubius, quien volverá al país después de diez años. El reconocido creador español será uno de los protagonistas de una propuesta que busca reunir a la comunidad gamer, los streamers y los seguidores de los nuevos formatos digitales.

Un festival con más de 75 creadores

Generación contará con la participación de más de 75 streamers y creadores de contenido, además de más de 45 shows que serán anunciados progresivamente durante las próximas semanas.

El público podrá recorrer distintos escenarios y acceder a una amplia variedad de propuestas, entre ellas espectáculos en vivo, entrevistas, encuentros con creadores y formatos especialmente diseñados para la experiencia presencial.

Las primeras figuras confirmadas

El line up inicial incluye a algunos de los nombres más reconocidos del ecosistema digital:

Alejo Igoa.

Angie Velasco.

Coscu.

Farid Dieck.

Grefg.

HiClavero.

Ian Lucas.

Jordi Wild.

La Gula.

Margelita (Ángela Torres y Marcos Giles).

Nil Ojeda.

Robleis.

Spreen.

TheDonato.

Top Globales.

El Tribunero.

Yolo Aventuras.

El Rubius.

La organización adelantó que todavía quedan más anuncios por realizar y que nuevas figuras se sumarán a la programación del festival.

Cuándo salen las entradas

Las entradas generales para Generación estarán disponibles a partir del viernes 31 de julio a las 10, según informaron los organizadores.

El encuentro promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año para la comunidad digital argentina, en un formato que busca trasladar la experiencia del streaming de las pantallas al escenario.