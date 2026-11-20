San Juan tendrá un fin de semana largo con una variada agenda deportiva que incluirá competencias nacionales, actividades recreativas y propuestas para todas las edades. Entre este viernes 20 y el lunes 23 de noviembre, la Fiesta Nacional del Sol, el Torneo Nacional Clausura de Judo, el roller freestyle y distintas fechas de ciclismo serán algunos de los principales atractivos.

La programación contempla actividades en diferentes escenarios de la provincia y espacios destinados a la participación de las familias. Además, habrá encuentros para deportistas de distintas categorías y disciplinas, con propuestas recreativas y competencias de alcance nacional.

La Fiesta Nacional del Sol tendrá un espacio para el deporte

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, la Secretaría de Deporte contará con un espacio dedicado a acercar distintas disciplinas a los sanjuaninos. Las actividades estarán distribuidas entre el Estadio San Juan del Bicentenario, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y el sector de la feria.

Las federaciones y asociaciones deportivas tendrán la posibilidad de presentar sus disciplinas y brindar información a quienes estén interesados en sumarse a algún club. También habrá juegos recreativos e interactivos, principalmente para niños y adolescentes, además de información sobre programas como Activate, Construyendo Valores, Deporte Adaptado y Adulto Mayor.

Judo: 1.500 deportistas en el estadio Aldo Cantoni

Una de las competencias más importantes del fin de semana será el Torneo Nacional Clausura de Judo 2026, que comenzó el jueves 19 y se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre. El certamen reunirá a unos 1.500 judocas de diferentes puntos del país en el estadio Aldo Cantoni, con entrada libre y gratuita.

Roller freestyle en el Skatepark

El Skatepark ubicado junto al Velódromo Vicente Alejo Chancay será escenario de una competencia nacional de roller freestyle, organizada por la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. La programación comenzará este viernes con las prácticas oficiales a las 20, mientras que el sábado se disputará la competencia de Bowl y el domingo la modalidad Street, ambas desde las 20.

Participarán las categorías Junior femenino, hasta 16 años, y Senior de ambas ramas. La actividad formará parte de las propuestas deportivas vinculadas a la Fiesta Nacional del Sol.

Ciclismo: tres competencias entre sábado y lunes

El calendario ciclístico tendrá actividad durante tres jornadas consecutivas en distintos escenarios de Rivadavia. El sábado 21, las categorías Libres y Máster disputarán una nueva fecha del calendario rutero 2026/2027 en el Autódromo El Zonda, con concentración a las 14:30 y largadas desde las 15.

El domingo 22 será el turno de la última fecha del Campeonato Nacional Infanto-Juvenil 2026, que tendrá como escenario el Circuito El Pinar y convocará a cerca de 200 ciclistas de distintas provincias. Finalmente, el lunes 23 se disputará la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de Ruta 2026/2027, nuevamente en el Autódromo El Zonda, con concentración a las 15 y largada a las 16.

En esta última competencia participarán ciclistas de las categorías Junior, Sub 23 y Elite. De esta manera, San Juan tendrá cuatro jornadas con propuestas deportivas para diferentes edades y disciplinas, en una agenda que combinará competencias nacionales y actividades recreativas.