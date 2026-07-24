Una escena tan insólita como llamativa sorprendió este viernes a quienes transitaban por la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Un flamenco rosa apareció caminando con total tranquilidad por las inmediaciones de las plataformas, despertando el asombro de pasajeros y trabajadores.

El episodio fue registrado por testigos que grabaron al ave mientras recorría los pasillos de la terminal. Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la inusual presencia del animal en uno de los puntos de mayor circulación de la capital cordobesa.

Ante la situación, efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la terminal montaron un operativo para evitar que el flamenco se alterara o ingresara a sectores donde circulan colectivos.

El objetivo fue resguardar tanto al ave como a las personas presentes, manteniendo una distancia prudente hasta la llegada de especialistas.

Poco después, las autoridades determinaron que el flamenco se había escapado del Parque de la Biodiversidad, el predio que anteriormente funcionó como el Zoológico de Córdoba y que se encuentra a escasa distancia de la terminal.

Tras el aviso de los transeúntes, personal de la Secretaría de Ambiente y técnicos del parque realizaron maniobras de contención de bajo estrés para capturar al animal sin ocasionarle lesiones.

Finalmente, el flamenco fue trasladado nuevamente al Parque de la Biodiversidad, donde será sometido a un control veterinario preventivo antes de regresar a su espacio habitual.

Si bien su aparición en plena terminal resultó completamente inusual, los flamencos forman parte del patrimonio natural de Córdoba. La provincia alberga una de las mayores poblaciones de estas aves en la Laguna Mar Chiquita y el Parque Nacional Ansenuza, donde durante el invierno pueden observarse grandes bandadas.

La presencia del ave en el centro de la ciudad no solo generó sorpresa entre los pasajeros, sino que también volvió a poner en valor la riqueza natural de la provincia y la cercanía de la capital con uno de los principales refugios de flamencos del continente.