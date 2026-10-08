Un violento aluvión de agua, barro y piedras sorprendió este jueves 8 de octubre a los habitantes de Santiago de Chile y arrastró automóviles y un colectivo con pasajeros por las calles de la capital. El fenómeno se registró durante la tarde en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, luego de varios días de intensas precipitaciones. La emergencia provocó inundaciones en viviendas, centros de salud y establecimientos educativos, mientras los equipos de rescate trabajaban para asistir a las personas afectadas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la fuerza del torrente que descendió desde la zona precordillerana y avanzó por distintas calles. Uno de los momentos más impactantes quedó registrado cuando un colectivo del sistema de transporte público RED fue arrastrado por el agua, con pasajeros en su interior y varias personas sobre el techo del vehículo.

De acuerdo con la información brindada por Carabineros de Chile, alrededor de las 17 se detectó un importante caudal de agua que descendía por la calle General Blanche en dirección al poniente. En un primer momento, la Policía atribuyó el episodio al desbordamiento de un canal ubicado en Francisco Bulnes Correa.

Sin embargo, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) explicaron que el aluvión estuvo relacionado con las fuertes lluvias y la activación de quebradas, cauces naturales que pueden llenarse rápidamente durante precipitaciones intensas.

Un colectivo arrastrado y varios heridos por el temporal

El aluvión provocó momentos de desesperación entre los vecinos y automovilistas que se encontraban en la zona. La corriente arrastró vehículos, ramas y distintos materiales, mientras avanzaba sobre las calles General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

Entre las situaciones más preocupantes estuvo la del colectivo que fue desplazado por la fuerza del agua. En los videos registrados por testigos se observó a varias personas sobre el techo de la unidad, mientras el vehículo era empujado por el torrente.

Los primeros reportes periodísticos señalaron que al menos seis personas resultaron heridas durante las emergencias registradas en Las Condes, entre ellas un bebé que sufrió fracturas. No obstante, no se había confirmado si esas lesiones estaban directamente relacionadas con el episodio del colectivo.

El agua y el barro también ingresaron a distintos establecimientos, entre ellos las clínicas UC Christus y Universidad de los Andes. Además, se reportaron daños en una sede educativa de Duoc UC y en un supermercado.

Bomberos desplegaron un operativo de emergencia

Ante la magnitud del fenómeno, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento general de sus 22 compañías para reforzar las tareas de respuesta.

Por su parte, las autoridades municipales solicitaron evitar la circulación por las principales calles afectadas, mientras los equipos de emergencia trabajaban para despejar las vías y evaluar los daños.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también se refirió a la emergencia y advirtió sobre la rápida evolución del fenómeno. El mandatario informó que distintos organismos se movilizaron hacia la zona para coordinar las medidas necesarias y asistir a los damnificados.

Además, desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana evaluaron la posibilidad de activar el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que permite enviar avisos directamente a los teléfonos celulares de la población.

Las lluvias alcanzaron registros históricos en Santiago

El aluvión ocurrió en medio de un temporal que afecta a distintas regiones de Chile y que provocó precipitaciones extraordinarias para esta época del año.

Durante el martes 6 de octubre, Santiago registró 52 milímetros de lluvia, una de las marcas diarias más elevadas para octubre en más de un siglo. En los primeros siete días del mes, el acumulado alcanzó los 74 milímetros, superando el récord mensual de 65 milímetros registrado en 1987.

Los especialistas vincularon las precipitaciones con un sistema frontal intensificado por un río atmosférico y el fenómeno de El Niño.

La situación mantiene en alerta a las autoridades chilenas ante la posibilidad de nuevas inundaciones, desbordamientos y desprendimientos de tierra en sectores cercanos a la cordillera de los Andes.