Un fuerte choque entre autos en Capital terminó con uno dado vuelta

Una escena impactante sorprendió a quienes circulaban por la zona céntrica de San Juan durante la tarde de este 1 de agosto de 2026. En plena calle Soler, entre Córdoba y nueve de Julio, dos vehículos colisionaron con tal intensidad que uno de ellos terminó volcado en medio de la calzada. El siniestro involucró a un Ford Ka y una Volkswagen Suran, aunque todavía se investigan las causas del choque.

Como consecuencia del impacto, el Ford Ka quedó tumbado sobre su lateral izquierdo, apoyado directamente sobre las puertas del lado del conductor. La posición del rodado, que ocupaba gran parte del asfalto, captó rápidamente la atención de las personas que transitaban por el lugar en ese momento.

A pesar de la violencia de la situación y el estado en el que quedó el vehículo, las primeras informaciones indicaron que no se registraron heridos de gravedad. El hecho se registró este sábado durante la siesta en Capital y provocó que el auto terminara volcado en plena calle, dificultando el paso vehicular por la zona.