Un confuso episodio vial registrado en la tarde de este miércoles dejó como saldo a dos mujeres heridas y un importante despliegue policial en el departamento de Rivadavia. El siniestro ocurrió cerca de las 18:18 horas, en la intersección de las calles Boulogne Sur Mer y Juan Lavalle, de Villa Seminario.

De acuerdo a las fuentes informativas de la Comisaría 13va de la seccional Rivadavia, el siniestro vial se originó a raíz de un presunto “malentendido” entre dos conductores que desencadenó una colisión en cadena, poniendo en peligro la integrad física de las peatonas que circulaban en dicha esquina.

Según el relato de uno de los protagonistas, identificado como Bautista Barilari Brisson (22), quien conducía un Volkswagen Gol de color gris plata por calle Boulogne Sur Mer en sentido norte a sur, al aproximarse a unos 60 metros de la intersección con calle Lavalle, el joven redujo la velocidad al advertir la presencia de otro vehículo que lo encontró de frente.

El otro automóvil, era un Fiat Cronos gris oscuro, conducido por Santiago Andrés Ceballos Maiz (41), quien transitaba por la calle transversal en sentido oeste a este y que, al encontrarse con el Gol, iba frenando su marcha.

El parte policial detalla que, tras un intercambio de señales lumínicas, ambos conductores reanudaron el movimiento de sus rodados en lo que el joven conductor calificó como un "malentendido". Esta acción provocó que el Volkswagen Gol impactara contra la rueda trasera izquierda del Fiat Cronos.

La violencia del choque provocó que el rodado conducido por Ceballos Maiz realizara un movimiento brusco y terminara embistiendo a dos mujeres que caminaban por el lugar, identificadas como Marina Quiroga (74) y otra mujer de nombre Victoria, de quien no se obtuvieron mayores datos.

De inmediato, personal de emergencias médicas arribó al lugar del hecho para asistir a las damnificadas. Tras una primera evaluación, las peatonas fueron trasladadas al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson para recibir la atención médica necesaria, desconociéndose al cierre de esta edición el parte de salud oficial.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la comisaría jurisdiccional, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, quienes trabajan para establecer las responsabilidades de cada conductor en este siniestro.

Por los testimonios de los vecinos de la zona, la esquina de Lavalle y Boulogne Sur Mer es una de las zonas más peligrosas por la alta cantidad de siniestros en la Villa Seminario. El reclamo frecuente es la instalación de reductores de velocidad o semáforos en calles internas del barrio.

