Un fuerte choque entre dos camionetas en Angaco y una terminó en una zanja

Una noche de gran agitación se vivió el lunes 17 de agosto en el departamento de Angaco a raíz de un violento siniestro vial. El episodio tuvo lugar cerca de las 21:56 horas en las inmediaciones de calle Bosque y Nacional. Según los reportes iniciales, el choque se produjo aproximadamente a 150 metros hacia el oeste de la intersección mencionada, involucrando a dos vehículos de gran porte.

Los protagonistas del accidente fueron una Toyota Hilux de color blanco y una Peugeot roja que colisionaron de manera frontal por causas que la justicia intenta establecer. El impacto fue de tal magnitud que la camioneta Peugeot salió proyectada fuera de la calzada y terminó su recorrido dentro de una zanja situada al costado del camino,. Ambos rodados presentaron destrucciones significativas principalmente en sus sectores delanteros.

A pesar del escenario de gravedad que sugería la posición final de los vehículos, los ocupantes de las dos camionetas lograron salir por sus propios medios. Tras una revisión preliminar, se constató que no presentaban lesiones de consideración ni riesgo de vida. La situación generó una alerta inmediata entre los vecinos de la zona debido al estruendo provocado por la colisión nocturna.

En el sitio del suceso trabajaron efectivos de la Seccional 20ª, quienes quedaron a cargo de las actuaciones legales y el ordenamiento del tránsito. Las autoridades policiales realizaron las pericias necesarias para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, el caso ha sido caratulado bajo la órbita de daños materiales mientras se completa la investigación oficial.