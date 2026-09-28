Un fuerte accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este lunes en la zona de Trinidad, en Capital, donde una camioneta y una moto protagonizaron un choque. Como consecuencia del impacto, la persona que circulaba en el rodado menor quedó tendida sobre el pavimento y debió ser asistida por personal de emergencias.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de Saturnino Sarassa y Ruta 40, saliendo del Acceso Sur hacia el norte. Por el momento, no se conocen las circunstancias que provocaron la colisión y las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el accidente.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran la violencia del impacto. La moto terminó con severos daños, mientras que el motociclista permaneció tendido sobre la calzada hasta recibir los primeros auxilios.

Trasladaron al motociclista de urgencia

Luego de la primera asistencia en el lugar, el herido fue colocado en una camilla y trasladado en una ambulancia para recibir atención médica.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud. Tampoco se informó si el conductor de la camioneta sufrió lesiones como consecuencia del choque.

En el lugar se desplegó un operativo de emergencia para asistir a las personas involucradas y avanzar con las primeras actuaciones. Mientras tanto, se espera contar con información oficial que permita determinar las causas del siniestro y establecer si hubo otros factores que intervinieron en la colisión.

La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, cómo se produjo el impacto entre ambos vehículos y las circunstancias previas al accidente.