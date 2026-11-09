Un fuerte choque frontal en Caucete causó la interrupción del tránsito

Un choque de consideración se produjo en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 270, a la altura de Caucete, cuando dos vehículos impactaron de frente antes del cruce con la calle Colón. El operativo de asistencia contó con la rápida respuesta de efectivos policiales y agentes del servicio de Salud Pública para asistir a los ocupantes de ambos rodados.

El siniestro vial causó una inmediata interrupción de la circulación en la zona mientras el personal especializado auxiliaba a los involucrados. De acuerdo con las informaciones iniciales obtenidas en el lugar del hecho, las personas afectadas sufrieron diversas heridas que en un primer análisis no revestirían gravedad ni peligro para sus vidas.

El despliegue de los servicios de urgencia y el trabajo de peritos obligó a cortar el flujo vehicular en ese tramo de la calzada. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad recomendaron a todos los automovilistas circular con extrema precaución por la zona o desviarse hacia arterias alternativas para evitar congestiones mayores.

Luego de concretar las tareas de auxilio a las víctimas, se dio inicio a una etapa de investigación judicial para determinar las razones del impacto. Las fuerzas de seguridad junto con personal de la fiscalía avanzan en los peritajes de rigor para esclarecer la mecánica del choque y seguir la evolución de la salud de las personas involucradas.