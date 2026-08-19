Un importante incendio se desató este miércoles en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Yapeyú y Tacuarí, en el Barrio 4 de Julio, departamento Rawson, y demandó el trabajo de varias dotaciones de Bomberos.

Según informaron fuentes oficiales, las llamas comenzaron en una vivienda ubicada en la parte posterior de una casa de familia. Los ocupantes fueron evacuados rápidamente y, de acuerdo con los primeros datos, ninguno sufrió lesiones.

El fuego provocó importantes daños materiales y las primeras informaciones indican que las pérdidas en la vivienda serían casi totales. Hasta el momento, no se determinaron las causas que originaron el incendio.

Sin embargo, vecinos y testigos aseguraron haber escuchado una fuerte explosión antes de advertir que la vivienda estaba en llamas. Esta situación será investigada para determinar qué ocurrió y cómo se inició el siniestro.

La magnitud del incendio generó una importante columna de humo negro que pudo observarse desde varias cuadras de distancia y alertó a los vecinos de la zona.

Mientras avanzaba el operativo, varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras viviendas. Las autoridades continúan con las tareas correspondientes para determinar el origen del incendio y evaluar los daños provocados en la propiedad.