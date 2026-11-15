Un fuerte sismo de magnitud 4,6 sacudió San Juan durante la madrugada

San Juan volvió a registrar un movimiento sísmico durante la madrugada de este domingo. El temblor ocurrió alrededor de la 1 y sorprendió a los habitantes de distintos sectores, que percibieron el movimiento mientras descansaban.

De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el INPRES, el sismo alcanzó una magnitud de 4,6 y se produjo a una profundidad de 106 kilómetros.

El organismo ubicó el epicentro a 31 kilómetros al noroeste de San Juan, a 177 kilómetros al norte de Mendoza y a 57 kilómetros al noroeste de Caucete.

El movimiento fue percibido por numerosas personas en la provincia. Sin embargo, hasta el momento de los primeros reportes no se habían informado heridos ni daños materiales de consideración como consecuencia del fenómeno.