Un sismo de magnitud 5,9 registrado durante la noche del lunes en el Pasaje Drake, al sur del país, fue percibido por habitantes de distintos barrios de Ushuaia, aunque no provocó daños materiales, personas heridas ni obligó a emitir alertas para la población.

El movimiento telúrico ocurrió a las 22:26 (hora argentina) y tuvo su epicentro a unos 303 kilómetros de Ushuaia, con una profundidad de 10 kilómetros, una característica que suele favorecer que los temblores sean percibidos con mayor intensidad. Sin embargo, la distancia respecto de la ciudad hizo que sus efectos fueran leves.

Vecinos de distintos sectores de la capital fueguina, especialmente de los barrios ubicados cerca de la costa, relataron haber sentido una breve vibración de aproximadamente dos segundos. Los reportes se concentraron en las inmediaciones de la Rotonda de las Banderas, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Tras el fenómeno, la Municipalidad de Ushuaia llevó tranquilidad a la comunidad y confirmó que el sismo no representa ningún riesgo para la ciudad. Desde el municipio remarcaron que el epicentro se localizó a una distancia considerable y que no fue necesario activar protocolos especiales de emergencia.

En la misma línea, la Dirección de Defensa Civil informó que el movimiento sísmico no produjo consecuencias sobre el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y aseguró que la situación continúa siendo monitoreada de manera permanente junto a la Estación Astronómica Río Grande (EARG).

Las autoridades también recomendaron a la población informarse únicamente por los canales oficiales para evitar la circulación de rumores o versiones falsas y recordaron que continúan habilitadas las líneas telefónicas 103 y 911 para cualquier situación de emergencia.

Los datos del sismo

El movimiento registrado presentó las siguientes características:

Magnitud: 5,9.

Fecha y hora: lunes, 22:26 (hora argentina).

Profundidad: 10 kilómetros.

Epicentro: Pasaje Drake, a unos 303 kilómetros de Ushuaia.

Percepción: fue sentido en distintos barrios de la capital fueguina.

Daños: no se registraron heridos ni daños materiales.

Alerta de tsunami: no se emitió ninguna advertencia.

Monitoreo: continúa a cargo de Defensa Civil y la Estación Astronómica Río Grande.

Una zona de intensa actividad sísmica

El Pasaje Drake es una de las regiones con mayor actividad tectónica del extremo sur del continente, ya que forma parte del límite entre la placa Sudamericana y la placa Scotia.

En ese sector se encuentra la falla Fagnano-Magallanes, un importante límite geológico que atraviesa la Isla Grande de Tierra del Fuego de oeste a este, pasa por el lago Fagnano y continúa hacia el Pasaje Drake a través del Arco de Scotia Norte.

Los especialistas explican que la interacción entre ambas placas tectónicas provoca la acumulación de tensiones que periódicamente se liberan mediante movimientos sísmicos. La placa Scotia se desplaza hacia el este entre 5,4 y 6 milímetros por año respecto de la placa Sudamericana, generando una actividad considerada habitual para esa región.

Precisamente por compartir el mismo origen tectónico, algunos terremotos registrados mar adentro pueden sentirse en Ushuaia y otras localidades de la Patagonia austral, aunque generalmente sin provocar consecuencias importantes para la población.

Pese a la magnitud del evento, las autoridades reiteraron que el sismo no ocasionó daños ni situaciones de riesgo y aseguraron que el monitoreo de la actividad sísmica continuará de forma permanente.