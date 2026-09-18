Un fuerte temporal azotará San Juan: prevén hasta 70 centímetros de nieve

La cordillera sanjuanina registrará un nuevo episodio de nieve en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para la Cordillera de Calingasta, donde se prevén precipitaciones níveas y chaparrones de nieve, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 30 y 70 centímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera localizada.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por nevadas y chaparrones de nieve, con ocasionales tormentas. El organismo señaló que los mayores acumulados están previstos a partir del sábado por la tarde, por lo que las condiciones podrían intensificarse durante el fin de semana.

El pronóstico del SMN mantiene la posibilidad de nieve durante distintas franjas horarias entre el viernes y el domingo, con el mayor nivel de advertencia concentrado sobre la zona cordillerana de Calingasta. El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El nuevo episodio se suma a las importantes nevadas registradas durante los últimos meses en la cordillera sanjuanina. De hecho, el geofísico Silvio Pastore, director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad Nacional de San Juan, ya había señalado que las precipitaciones de este año se encuentran entre las más importantes de las últimas décadas y que la continuidad de las nevadas favorece la acumulación del manto nivoso.

Ahora, en diálogo con Demasiada Información, por 0264 Radio, Pastore anticipó que todavía podría quedar otro episodio importante de nieve en la cordillera durante septiembre.

"En cuanto a qué esperamos de acá a fin de año en la cordillera sanjuanina, sí, a fines de esta semana o principios de la semana que viene vamos a tener otra vez frentes de tormenta ingresando a la cordillera que van a aportar más centímetros de nieve", explicó.

El especialista agregó que este nuevo fenómeno podría extenderse durante 4 o 5 días y representar un nuevo aporte de nieve en alta montaña. "Nos queda todavía por lo menos un fenómeno más que durará unos 4 o 5 días y que va a sumar agua en estado sólido", sostuvo.

Pastore aclaró que luego habrá que observar cómo evoluciona el escenario durante octubre, pero remarcó que septiembre todavía tiene previsto otro evento de precipitaciones en la cordillera. "Después veremos octubre, pero en septiembre tenemos un evento a finales de esta semana o principios de la que viene", señaló.