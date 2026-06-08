Un fuerte terremoto que inicialmente fue reportado con una magnitud preliminar de 8,2 y luego ajustado por distintos organismos internacionales a 7,8, sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas. El fenómeno dejó al menos 32 muertos, más de 130 heridos y provocó la activación de alertas de tsunami en Filipinas, Indonesia y otros países de la cuenca del Pacífico.

El epicentro se localizó frente a la costa de la ciudad de General Santos, cerca de la provincia de Sarangani, una de las zonas más afectadas por el movimiento sísmico. Tras el temblor, las autoridades ordenaron evacuaciones masivas en sectores costeros y recomendaron a la población dirigirse a zonas elevadas ante el riesgo de olas peligrosas.

Según los primeros balances oficiales, la mayoría de las víctimas fallecieron por derrumbes, caída de escombros y deslizamientos de tierra provocados por la intensidad del sismo. Además, numerosos edificios sufrieron daños estructurales, mientras que se registraron cortes de energía eléctrica y de comunicaciones en distintas localidades de Mindanao.

Las autoridades filipinas informaron que se detectaron pequeñas olas de tsunami en varios puntos de la costa sur del país. Aunque el peligro inmediato disminuyó horas después y algunas alertas fueron levantadas, los organismos de emergencia mantuvieron la vigilancia debido a la posibilidad de réplicas y nuevos movimientos del mar.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó desplegar equipos de rescate, fuerzas militares y personal de asistencia para atender a los damnificados y coordinar las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas. Las autoridades también suspendieron las clases y restringieron actividades en áreas consideradas de riesgo.

Además de Filipinas, los sistemas de monitoreo emitieron advertencias preventivas para Indonesia, Malasia, Palau, Taiwán y otras regiones del Pacífico. En algunos puntos se registraron olas menores, mientras que miles de personas fueron evacuadas por precaución.

Filipinas forma parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde terremotos de gran magnitud ocurren con relativa frecuencia debido al constante movimiento de placas tectónicas.