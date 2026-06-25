Un futbolista argentino busca a su familia tras el terremoto en Venezuela

La catástrofe que padece Venezuela debido a los potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 afecta directamente a un deportista extranjero. Lucas Trejo, un defensor de 38 años que actualmente se desempeña en el Club Sport Marítimo de La Guaira, inició una campaña pública para localizar a su esposa y a sus dos hijos, con quienes perdió toda comunicación luego de los temblores.

De acuerdo con los reportes emitidos por el propio deportista en sus plataformas digitales, su grupo familiar permanecía en Playa Grande, una de las regiones que sufrió el mayor impacto por el fenómeno natural. El panorama en el lugar es sumamente complejo debido a que la estructura residencial que habitaban sufrió un colapso total, impidiendo hasta el momento cualquier tipo de enlace telefónico o digital.

Frente a este escenario adverso, el marcador central difundió una imagen familiar detallando los nombres de los integrantes para acelerar el acopio de datos útiles. La esposa del deportista se llama Yanina Maranella, en tanto que los menores fueron identificados como Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", manifestó el jugador en su perfil de Instagram.

El futbolista damnificado nació el 29 de diciembre de 1987 en la provincia de Córdoba. Su trayectoria en el ámbito profesional se inició en el territorio español vistiendo la camiseta del L’Escala FC. Hacia el año 2007 se incorporó a la primera división de Grecia mediante un vínculo con el Atromitos FC, sumando luego una experiencia en el Ethnikos Asteras FC de ese mismo país europeo.

Dentro de su extenso recorrido internacional, el zaguero consolidó un fuerte lazo con el balompié venezolano al transformarse en un baluarte del Monagas Sport Club. Su arribo a la institución de Maturín ocurrió en 2016 de cara al Torneo Clausura, período donde anotó goles frente a Mineros de Guayana, Deportivo Anzoátegui y Carabobo. Con esta entidad se coronó campeón del Torneo Apertura 2017 al derrotar a Caracas FC y sumó minutos oficiales en la Copa Libertadores 2018 frente a Cerro Porteño de Paraguay.