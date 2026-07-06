Un joven futbolista de 18 años murió durante la madrugada de este lunes como consecuencia de un violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, en la localidad chaqueña de Margarita Belén. El siniestro dejó además otro herido de gravedad y el conductor del vehículo fue detenido por orden de la Fiscalía.

La víctima fue identificada como Jeremías Lucas Correa, jugador del Club Atlético Central Benítez, quien falleció en el lugar debido a la violencia del impacto. Personal médico que llegó a la escena confirmó su muerte.

El accidente ocurrió alrededor de las 3.45, a la altura del kilómetro 1024 de la Ruta Nacional 11. Por causas que todavía son investigadas, la motocicleta Honda Titan en la que viajaban Correa y otro joven de 18 años colisionó con un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 21 años.

Como consecuencia del choque, el acompañante de la moto, identificado por sus iniciales M.J.B., fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, en Resistencia. Según el parte médico, sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda, una fractura en el brazo izquierdo y múltiples politraumatismos. A pesar de la gravedad de las lesiones, permanece internado consciente.

El conductor del Volkswagen Gol también sufrió heridas y recibió asistencia médica, aunque su estado no reviste la misma gravedad.

Luego de las primeras actuaciones, la Fiscalía de turno ordenó la detención del automovilista mientras avanza la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer eventuales responsabilidades.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Chaco, personal de Criminalística y el médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del choque.

La muerte de Correa provocó una profunda conmoción en la comunidad de Colonia Benítez, donde era muy querido por su desempeño deportivo y su vínculo con distintas instituciones locales.

A través de sus redes sociales, el Club Atlético Central Benítez despidió al joven con un emotivo mensaje. "Con profundo pesar despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba", expresó la institución.

El club también destacó su personalidad y compromiso dentro del equipo: "Así te recordaremos, Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste. Siempre serás recordado por la familia canalla".

Por su parte, el Municipio de Colonia Benítez también manifestó su pesar por el fallecimiento del joven y acompañó a su familia en este difícil momento. En un comunicado oficial recordó que Correa era hijo y nieto de trabajadores municipales y expresó sus condolencias a sus seres queridos ante la tragedia.