Un futbolista de la Selección Argentina confirmó que será papá

El atacante argentino Santiago Castro, jugador de la Roma, compañero de Paulo Dybala y pieza del recambio generacional en la Selección Argentina, confirmó que será padre por primera vez junto a su pareja, Agustina González.

La novedad se dio a conocer por medio de la cuenta oficial de Instagram del deportista, mediante una publicación con fotos del proceso familiar que tuvo impacto inmediato entre los aficionados del fútbol.

"Estamos muy felices de poder decir que nuestra pequeña familia se agranda. Ansiosos y emocionados de tenerte ya con nosotros. Te esperamos", manifestó la pareja a través de la plataforma digital.

En las fotografías divulgadas se observan postales de la prueba de embarazo positiva, imágenes ecográficas y una captura en la cancha de la Roma sosteniendo una indumentaria pequeña.

El delantero formado en Vélez Sarsfield transita este momento personal a la par de su actualidad deportiva en el continente europeo, donde integra la nómina de futbolistas monitoreados por el cuerpo técnico nacional. El jugador figuró entre las alternativas evaluadas para las citaciones de la Selección mayor e integró las opciones consideradas en el proceso previo a la última Copa del Mundo.

Dentro del plan de trabajo de Lionel Scaloni, el joven atacante califica como una pieza proyectada para la renovación ofensiva del equipo nacional junto a referentes de la posición como Julián Álvarez y Lautaro Martínez.