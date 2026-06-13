Un futbolista de Newell's chocó en su auto y hay un muerto

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras el grave siniestro vial protagonizado por Saúl Salcedo. El defensor, que pertenece a Newell's, se trasladaba hacia Paraguay para cerrar su incorporación a préstamo al club Libertad. El hecho ocurrió cerca de las 8:30 en la Ruta Nacional 11, en las inmediaciones de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

Según los reportes oficiales, el vehículo del futbolista colisionó de frente contra otro rodado por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, una persona que viajaba en el otro automóvil perdió la vida, mientras que otras tres resultaron heridas. Salcedo realizaba el trayecto junto a los integrantes de su familia, quienes afortunadamente se encuentran fuera de peligro tras el fuerte choque.

El marcador central sufrió consecuencias físicas de consideración, específicamente fracturas de tibia y de peroné en una de sus piernas. Debido a la gravedad de estas lesiones, fue ingresado de urgencia en un centro médico cercano para ser intervenido quirúrgicamente.

Ante la noticia, la institución rosarina emitió un comunicado para llevar tranquilidad y expresar su apoyo. En el texto oficial, señalaron que "El Club Atlético Newell's Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco.

El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular. El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto".

La transferencia del jugador a Libertad estaba prácticamente sellada, marcando el fin de su etapa en el equipo del parque Independencia. El accidente se produjo en pleno desarrollo de la pretemporada y mientras el club buscaba rearmar su plantel para las próximas competencias.