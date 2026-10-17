Un futbolista de Selección anunció su separación y sorprendió a todos

El arquero suizo Yann Sommer y su esposa Alina Schneider confirmaron públicamente su separación definitiva luego de diez años de relación y siete de matrimonio. La noticia se dio a conocer en medio de una semana de Champions League, provocando un gran impacto en el mundo del fútbol y entre sus fanáticos.

El futbolista utilizó su perfil oficial de Instagram para compartir un mensaje en alemán e inglés, explicando que la determinación fue consensuada a principios de 2026 tras un proceso de reflexión. “Tras siete años de matrimonio, Alina y yo decidimos seguir caminos separados. Tomamos esta decisión tras una profunda reflexión y de mutuo acuerdo”, detalló el jugador.

En la misma publicación, el deportista valoró los años compartidos y aseguró que la ruptura ocurrió en excelentes términos. “Recordamos el tiempo que hemos pasado juntos con respeto y gratitud”, manifestó en su descargo en redes sociales.

La historia sentimental entre Yann Sommer y Alina Schneider comenzó en 2016, mientras el guardameta militaba en el Borussia Mönchengladbach alemán. La abogada de Colonia acompañó al deportista a lo largo de su carrera y juntos tuvieron dos hijas, Mila y Nayla, asistiendo a eventos como las galas del Balón de Oro de 2024 y 2025.

Con el fin de resguardar el bienestar familiar, el atleta solicitó a los medios evitar las especulaciones sobre la ruptura. “Por respeto a nuestra familia, les pedimos comprensión y les informamos que no responderemos más preguntas sobre nuestra separación”, expuso en la plataforma.

A pesar de finalizar el vínculo matrimonial, la expareja mantendrá una buena relación por el cuidado de las pequeñas. “Nuestras dos hijas siempre nos unirán. Su felicidad y bienestar siguen siendo nuestra máxima prioridad”, sostuvo el profesional.

La confirmación llegó justo después de la jornada de Champions League 2026-27, donde el Brujas derrotó 4-3 al Inter en San Siro, partido que contó con 2 goles de Lautaro Martínez para el cuadro de Milán.