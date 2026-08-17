Un insólito momento se vivió durante el partido entre Gama y São José de Porto Alegre, correspondiente a los playoffs de la Serie D de Brasil. En los primeros minutos del encuentro, un pelotazo impactó de lleno en el rostro de una fotógrafa que se encontraba detrás de uno de los arcos.

El defensor Tiago Pedra, de São José, había despejado con fuerza una pelota que ya había salido del campo, luego de que su equipo evitara una situación de gol. Sin embargo, el remate salió disparado hacia el sector donde estaban ubicados los reporteros gráficos.

La pelota golpeó directamente a la trabajadora de prensa, quien perdió el equilibrio y cayó desmayada. El episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La asistencia tras el golpe

Ante la situación, los médicos de ambos equipos se acercaron para asistir a la fotógrafa. Algunos futbolistas incluso se quitaron las camisetas para ayudar a ventilarla mientras permanecía tendida en el lugar.

Tiago Pedra se acercó inmediatamente y pidió disculpas por lo ocurrido, mientras algunos jugadores rivales le recriminaron la fuerza con la que había enviado la pelota.

Después de unos segundos, la reportera gráfica recuperó el conocimiento mientras era atendida sobre el campo de juego. Según la información difundida, el personal médico no detectó complicaciones de salud, aunque se aguardaba un parte oficial.

Gama goleó y consiguió el ascenso

El episodio ocurrió en un partido que terminó con una contundente victoria de Gama por 4 a 0. Con ese resultado, el equipo logró imponerse por un global de 5-1 y consiguió el ascenso a la Serie C de Brasil.