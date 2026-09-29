Un partido del Torneo Regional Federal Amateur terminó con un futbolista en una comisaría luego de un episodio de discriminación ocurrido durante el encuentro entre Montecaseros y Atlético Palmira, en Mendoza.

El protagonista fue Facundo Reveco, delantero de Atlético Palmira, de 26 años. Según las imágenes difundidas del partido, el jugador realizó gestos imitando los movimientos de un mono mientras se dirigía al brasileño Antonio Ponte Lourenco, futbolista de Montecaseros.

La situación se produjo mientras el partido estaba en desarrollo. Sin embargo, el episodio no fue advertido ni sancionado por el árbitro en ese momento y el encuentro continuó con normalidad.

El partido terminó con triunfo de Montecaseros por 1-0. Una vez finalizado, las imágenes del episodio tomaron relevancia y el fiscal Oscar Sívori intervino de oficio.

Terminó en una comisaría

A partir de la intervención judicial, Reveco fue trasladado a la Comisaría 55ª de Mendoza, donde se inició un proceso contravencional por incitación a la violencia y gestos discriminatorios en espectáculos deportivos.

El futbolista permaneció demorado durante la noche y recuperó la libertad durante las primeras horas de la mañana siguiente.

El caso generó además respuestas de los dos clubes involucrados.

Desde Montecaseros repudiaron el episodio y manifestaron su respaldo al futbolista brasileño. La institución señaló que no está a favor de ningún acto racista o discriminatorio dentro del fútbol y sostuvo que ese tipo de comportamientos no representa los valores que pretende para el deporte.

El reclamo de Atlético Palmira

Por su parte, Atlético Palmira cuestionó el procedimiento llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal de San Martín.

La dirigencia del club reclamó “objetividad, imparcialidad e igualdad ante la ley” y pidió que también se investigue un supuesto episodio protagonizado por un jugador rival, a quien señalaron por presuntos gestos obscenos hacia la tribuna y dirigentes.

El club no cuestionó únicamente la existencia del episodio protagonizado por Reveco, sino también el procedimiento posterior y la decisión de detenerlo luego del partido.

Así, lo que comenzó como un episodio ocurrido dentro de un partido del ascenso mendocino terminó con una intervención fiscal, un jugador trasladado a una dependencia policial y una causa contravencional por gestos discriminatorios.