Un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

El fútbol de Tailandia quedó conmocionado por la muerte de Safwan Awae, un futbolista de 24 años del Yala FC que falleció luego de ser alcanzado por un rayo durante un partido de la Copa Golok, un torneo regional que se disputaba en el país asiático.

El dramático episodio ocurrió en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, en la provincia de Narathiwat. Durante el encuentro, una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a los jugadores y un rayo impactó sobre el campo de juego, provocando que varios futbolistas cayeran inmediatamente al suelo.

Awae no logró sobrevivir al impacto y su muerte generó una profunda conmoción dentro del fútbol local. El caso tuvo además un impacto especial en el Yala FC debido a que el jugador había sido presentado apenas una semana antes como uno de los nuevos refuerzos de la institución.

Antes de llegar al Yala FC, el futbolista se había destacado en el Pattani FC, donde convirtió siete goles en 18 partidos y tuvo un papel importante en la campaña que terminó con el ascenso del equipo a la Thai League 2.

Tras conocerse el fallecimiento, el Yala FC realizó un sentido homenaje y una delegación de la institución se acercó hasta la casa de la familia para acompañar a sus seres queridos.

La representación estuvo encabezada por Nimit Phumprasert, director del FC Yala, junto con Niuma Dueramae, Don Hawang, Sabri Iso y otros integrantes del club. Los dirigentes, miembros del cuerpo técnico, futbolistas y colaboradores expresaron sus condolencias y brindaron apoyo a la familia de Awae.

El club también recordó algunos aspectos de la vida familiar del joven futbolista: Safwan era el tercer hijo de una familia de ocho hermanos.

La Federación de Fútbol de Tailandia también manifestó su pesar por la muerte del jugador y expresó su acompañamiento tanto a sus familiares como a toda la institución.

Un peligro que ya provocó otras tragedias

La muerte de Safwan Awae se suma a otros casos registrados en el fútbol internacional. En febrero de 2024, el futbolista indonesio Septian Raharja murió después de ser alcanzado por un rayo durante un partido amistoso.

En diciembre de 2023, el brasileño Caio Henrique de Lima Gonçalves también perdió la vida en circunstancias similares mientras disputaba un encuentro de copa.

Estos antecedentes volvieron a poner el foco sobre los riesgos de disputar partidos al aire libre durante tormentas eléctricas. Especialistas insisten en la importancia de suspender inmediatamente los encuentros ante la presencia de actividad eléctrica y reforzar los protocolos de seguridad para proteger a jugadores, cuerpos técnicos y espectadores.