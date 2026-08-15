Una jornada familiar a orillas del río Bermejo terminó en una desesperante situación cuando un niño de 11 años y su padre quedaron atrapados en el barro y estuvieron a punto de hundirse por completo.

El hecho ocurrió en la localidad de El Colorado, Formosa, mientras la familia realizaba una sesión de fotos cerca de la costa.

El menor quedó inmovilizado en el lodo, con el barro por encima de la cintura y cerca del pecho. Su padre ingresó para intentar ayudarlo, pero también quedó atrapado hasta la cintura.

Los pedidos de auxilio fueron escuchados por Cristian Alberto Rojas, cabo de Gendarmería e integrante del Escuadrón 5 “Pirané”, quien se encontraba pasando la tarde junto a su familia en un camping cercano.

El rescate antes de la llegada de los bomberos

Rojas se dirigió rápidamente hacia la costa y encontró al niño y a su padre inmovilizados en el barro.

Ante la urgencia de la situación, el gendarme buscó elementos que pudieran ayudarlo a sacarlos y encontró unas maderas en el lugar. Con ellas logró hacer fuerza y avanzar con el rescate.

Primero consiguió poner a salvo al niño y luego ayudó a su padre a salir de la zona de barro.

La intervención se produjo antes de la llegada de los bomberos y fue determinante para evitar que ambos continuaran hundiéndose y que el episodio terminara en una tragedia.

La rápida reacción del cabo Rojas permitió que el niño y su padre fueran finalmente puestos a salvo.