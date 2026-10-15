El actor Nicolas Cage intenta proteger su mansión de Malibú, valuada en 10,5 millones de dólares, ante el avance de un enorme socavón que amenaza la estructura de la propiedad. Para evitar que el daño continúe, solicitó permisos de emergencia que le permitan instalar barreras de arena, retirar escombros y realizar trabajos de apuntalamiento en el terreno.

Según los medios, a partir de datos publicados por el medio estadounidense Page Six, el agujero comenzó a formarse a principios de septiembre y aumentó de tamaño durante las últimas semanas. La erosión costera y el impacto de las olas y las mareas altas habrían contribuido al derrumbe del terreno.

La situación también afectó a los vecinos. Las autoridades de Malibú ordenaron la evacuación de 31 viviendas de la zona y las declararon inseguras debido a los daños en el camino de acceso y al riesgo que representa el avance del socavón.

Las medidas que pidió Nicolas Cage

El actor obtuvo autorización para colocar bolsas de arena en el sector próximo a la playa y en el exterior de la propiedad, con el objetivo de reducir el impacto de las olas y frenar la erosión.

Además, consiguió permisos para retirar los restos de asfalto y realizar excavaciones, tomar muestras del suelo e instalar estructuras de apuntalamiento que permitan evaluar y contener los daños.

El agujero, que inicialmente tenía unos nueve metros de ancho, se extendió hasta alcanzar sectores cercanos a la entrada de la casa. Parte de la entrada vehicular, las escaleras y una cerca que protegía la privacidad de la propiedad resultaron afectadas.

Una zona bajo riesgo de derrumbe

El socavón se abrió en una propiedad ubicada frente al océano Pacífico, en Sea Level Drive, cerca de Point Lechuza. La erosión del terreno provocó también la rotura de una tubería de gas, por lo que los equipos de emergencia debieron intervenir para controlar la fuga.

Las autoridades restringieron el acceso a las viviendas afectadas ante el peligro de nuevos desprendimientos y las dificultades para que ingresaran vehículos de emergencia.

El fenómeno se produjo después de que los restos de la tormenta tropical Marie generaran oleaje intenso y mareas elevadas en la costa del sur de California.

La mansión que compró por US$10,5 millones

Cage adquirió la propiedad en 2024. La vivienda tiene unos 370 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles y cuenta con acceso directo a la playa.

El actor utiliza la mansión principalmente durante el verano, mientras que reside habitualmente en Nevada. Al momento del derrumbe, la propiedad no estaba ocupada.

Hasta el momento, el ganador del Oscar no realizó declaraciones públicas sobre los daños ni sobre las medidas que tomó para proteger la casa.

Mientras continúan las tareas de evaluación, el avance de la erosión mantiene en alerta a las autoridades y a los residentes de la zona, donde el deterioro del terreno amenaza con provocar nuevos derrumbes.