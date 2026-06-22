Un golpe comando baleó a un camionero y le robó $43.000.000

Un violento golpe comando sacudió este fin de semana a la provincia de Chubut. Un camionero que transportaba mercaderías y una importante recaudación en efectivo fue emboscado por una banda armada sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de Pampa Salamanca. Los delincuentes le dispararon en el abdomen, lo privaron de su libertad durante varios minutos y escaparon con más de 43 millones de pesos. Horas más tarde, los tres sospechosos fueron detenidos y el dinero recuperado en su totalidad.

El ataque ocurrió cuando una camioneta Dodge RAM blanca sin patentes le cerró el paso al transporte de cargas. De acuerdo con la investigación, tres hombres descendieron armados y exigieron al conductor que entregara el dinero que trasladaba. En medio del asalto, uno de los delincuentes efectuó un disparo a quemarropa que impactó en la zona abdominal de la víctima.

Tras herirlo, los asaltantes obligaron al camionero a subir al vehículo utilizado para la fuga. Minutos después abandonaron tanto al trabajador como al camión cerca del acceso norte a Comodoro Rivadavia y continuaron su huida hacia una zona rural. El conductor fue asistido por efectivos policiales y trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica.

La gravedad del hecho motivó un importante despliegue de seguridad. Participaron distintas dependencias policiales, grupos especiales, personal de Infantería, Policía Científica y la División Canes. Además, se utilizaron drones con cámaras térmicas para rastrear a los sospechosos en áreas de difícil acceso.

La búsqueda culminó con la captura de los tres acusados, quienes permanecían ocultos en un sumidero natural. Según informaron las autoridades, fueron detenidos sin enfrentamientos. Durante el operativo se recuperaron los más de 43 millones de pesos robados, distribuidos en 95 fajos de efectivo.

Los investigadores también secuestraron la camioneta utilizada en el asalto y un importante arsenal compuesto por un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, municiones, teléfonos celulares y capuchas que habrían sido utilizadas durante el ataque.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal de Chubut. La Justicia busca determinar el grado de participación de cada uno y establecer si existieron más personas involucradas en la planificación del asalto, que por sus características es considerado uno de los robos más violentos registrados este año en las rutas patagónicas.