Un grupo de argentinos junta firmas para repetir la final del Mundial

El desenlace de la Copa del Mundo en Estados Unidos disparó una reacción masiva entre los seguidores de la selección sudamericana. Una petición iniciada en la plataforma Change.org por la aficionada Gisela Sánchez ya cuenta con más de 61.500 firmas para solicitar que se realice nuevamente el partido decisivo frente a España. El argumento central del reclamo apunta contra el desempeño del árbitro esloveno Slavko Vincic durante el encuentro disputado en Nueva York.

La controversia se alimenta de teorías que circulan entre los fanáticos, quienes aseguran que "nos robaron la final, no la perdimos" en referencia a las decisiones tomadas en el campo de juego.

Este tipo de movilizaciones digitales ya tuvo un antecedente en el mismo torneo cuando en Francia se recolectaron más de 82.000 firmas para repetir la semifinal contra el conjunto español. Sin embargo, estas iniciativas no poseen validez reglamentaria para forzar a la FIFA a modificar resultados oficiales.

Mientras el debate crece, el organismo internacional mantiene el foco en otros incidentes ocurridos tras el pitazo final en Nueva Jersey. La entidad nombró a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar agresiones físicas de jugadores argentinos contra sus pares españoles. Sobre este tema, el futbolista Gavi manifestó que "no creo que deban suspenderlos" al referirse a las posibles sanciones que podrían recaer sobre sus colegas.

En paralelo, el clima de tensión escaló a niveles diplomáticos por la exhibición de una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas". Ante este gesto, el Gobierno británico analiza la posibilidad de retirar las visas de trabajo a los deportistas involucrados.

En contraste con el conflicto, el defensor Pedro Porro celebró el triunfo que llegó con un tanto de Ferran Torres, sobre el cual muchos imploraron "por favor, que sea gol" antes de que se concretara. El jugador Porro regaló su medalla de campeón a su abuelo y afirmó "misión cumplida". Por su parte, ante el éxito de la selección ganadora, desde la Casa Blanca indicaron que "todo el mundo quiere subirse a la ola" por la gran repercusión del certamen.