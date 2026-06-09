Un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos se precipitó al mar cerca de la costa de Omán, en las proximidades del estrecho de Ormuz, durante una misión de patrullaje en aguas regionales. El hecho generó preocupación inmediata debido al contexto de alta tensión militar que atraviesa Medio Oriente y a la importancia estratégica de la zona donde ocurrió el accidente.

La aeronave formaba parte de las fuerzas desplegadas por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en la región. Tras el accidente, se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda y rescate que incluyó unidades navales, medios aéreos y efectivos especializados. Finalmente, los dos pilotos fueron localizados y rescatados sanos y salvos.

De acuerdo con la información oficial, el rescate fue posible gracias a la intervención de un dron de superficie de la Armada estadounidense, que logró detectar a los tripulantes en el agua. Las autoridades militares informaron que ambos se encuentran estables y no sufrieron heridas de gravedad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente el rescate y aseguró que los pilotos “están bien”. Además, adelantó que el gobierno difundirá un informe detallado sobre el incidente una vez que concluyan las primeras pericias.

Por el momento, las autoridades no lograron determinar qué provocó la caída del helicóptero. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figuran una falla mecánica, un error operativo o incluso la posibilidad de que la aeronave haya sido alcanzada por fuego enemigo. Ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente.

El incidente ocurre en un momento particularmente delicado para la región. Durante los últimos meses, el estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. La zona es clave para el comercio energético mundial, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo y gas que abastece a los mercados internacionales.

Las fuerzas estadounidenses mantienen una fuerte presencia militar en el área para garantizar la navegación y responder a posibles amenazas. En ese contexto, los helicópteros Apache son utilizados habitualmente para tareas de vigilancia, protección de embarcaciones y patrullaje sobre rutas marítimas consideradas estratégicas.

Mientras continúan las investigaciones, el accidente suma un nuevo episodio de incertidumbre en una región donde cualquier incidente militar puede tener repercusiones internacionales. La prioridad inmediata de las autoridades estadounidenses es determinar si se trató de un accidente operacional o de un hecho vinculado directamente al conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente.