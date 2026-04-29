Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de realizar gestos racistas durante el partido frente a Cruzeiro, en un episodio que generó fuerte repercusión y tensión en el estadio.

El hecho ocurrió en el estadio Mineirão, en Belo Horizonte, donde el simpatizante fue identificado en la tribuna visitante por personal de seguridad y posteriormente arrestado por la Policía Militar. Según trascendió, el hombre realizó gestos discriminatorios hacia los hinchas locales, lo que motivó una rápida intervención de las autoridades.

Las imágenes del episodio, difundidas por medios brasileños, muestran al hincha señalando su color de piel en dirección a la tribuna de Cruzeiro, un gesto considerado racista y penado por la legislación local.

Tras ser identificado, fue retirado del estadio incluso antes del inicio del segundo tiempo, esposado y bajo custodia policial. Luego fue trasladado a una dependencia, donde quedó a disposición de la Justicia brasileña para avanzar con la investigación correspondiente.

El incidente se dio en un contexto de alta tensión, tanto en el campo de juego como en las tribunas, donde también se registraron provocaciones cruzadas entre hinchas de ambos equipos.

En Brasil, los actos de racismo son considerados un delito grave y pueden implicar penas de entre dos y cinco años de prisión, además de sanciones económicas, lo que agrava la situación del detenido.

El episodio vuelve a poner en foco la problemática del racismo en el fútbol sudamericano, un tema que ha generado reiterados conflictos en competiciones internacionales y que continúa siendo objeto de sanciones y debate tanto a nivel deportivo como judicial.