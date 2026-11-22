Un fanático de Boca Juniors proveniente de la provincia de Misiones protagonizó un video viral en Barranquilla, Colombia, tras declarar que sustrajo los haberes previsionales de su abuela. El joven realizó estas afirmaciones durante una entrevista callejera en la previa del partido decisivo por la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro.

Ante las cámaras de televisión, el simpatizante xeneize detalló que tomó el dinero correspondiente a dos meses de cobro para poder costear su traslado hacia tierras colombianas. La confesión desató una ola de indignación y sorpresa entre los espectadores debido a la gravedad de los hechos narrados en vivo.

En medio del móvil televisivo, el joven explicó la maniobra que utilizó para ocultar la falta del dinero en su hogar: “Hubo dos meses que le dije que por algo del Estado no pudo cobrar, y me vine a ver a Boca”. Además, sostuvo durante su testimonio que la mujer nunca llegaría a enterarse de esta situación.

El fragmento audiovisual se replicó de manera masiva en plataformas digitales como X, TikTok e Instagram, acumulando miles de comentarios críticos y respuestas irónicas. A pesar del revuelo mediático que provocó la grabación, todavía no se pudo comprobar si el relato fue verídico o si formó parte de una broma.

Las imágenes comenzaron a circular en las horas previas al choque entre el conjunto argentino y Atlético Mineiro, mientras la parcialidad esperaba el comienzo del encuentro. Hasta el momento, la secuencia continúa alimentando el debate entre los internautas y los seguidores del fútbol sudamericano.